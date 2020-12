Vax Day: in Grecia è 'Operazione libertà'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Anche in Grecia, come nel resto dell'Ue, parte oggi il piano delle vaccinazioni anti-Covid, ad Atene chiamato 'Operazione Libertà' (Eleftheria in greco).

La prima a vaccinarsi alle ore 13 locali (le 12 in Italia) - scrive Cnn.gr - sarà l'infermiera del reparto terapie intensive dell'ospedale Evangelismos di Atene, Efstathia Kampisiouli. Alle 14, nello stesso nosocomio, sarà la volta della presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou. Il premier Kyriakos Mitsotakis e il capo infettivologo del comitato anti-Covid della Sanità ellenica, Sotiris Tsiodras, si vaccineranno nel pomeriggio all'ospedale ateniese Attikon. Seguiranno poi, tra oggi e domani, politici e alti prelati. (ANSA).