Brexit, il gatto Larry ruba la scena a Downing Street. e attacca un piccione

Una zampata a un malcapitato piccione di passaggio, come a voler celebrare a modo suo l'imminente accordo sul dopo Brexit fra Regno Unito e Ue. Il gattone Larry, che da anni spadroneggia a Downing Street, indifferrente al succedersi dei capi di governo di Sua Maestà (da David Cameron, a Theresa May, a Boris Johnson), ha rubato di nuovo la scena stamani di fronte alla residenza del primo ministro britannico, attirando l'attenzione di giornalisti, fotografi e troupe televisive. L'attacco ha indotto ovviamente il volatile a battere in ritirata.