Covid: Biden si e' vaccinato in diretta televisiva

Joe Biden, come nelle attese, si e' vaccinato in diretta televisiva. Vaccinata contro il Covid anche la futura first lady Jill BidenAl presidente eletto statunitense e' stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech. Biden, che indossava maglietta e mascherina di colore nero, e' apparso rilassato e ha scambiato qualche parola con l'infermiera che gli ha praticato l'iniezione che gli aveva chiesto se voleva contare fino a tre prima di procedere: "Proceda quando e' pronta, io sono pronto".

Trump merita un riconoscimento per corsa a vaccino - Joe Biden ha detto che l'amministrazione Trump merita un riconoscimento per aver avviato la corsa allo sviluppo del vaccino. "Ho fatto questo per dimostrare alla gente che deve prepararsi a prendere il vaccino quando sara' disponibile. Non c'e' niente di cui avere paura", ha aggiunto Biden dopo che gli e' stata somministrata la prima dose