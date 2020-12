A Ursula von der Leyen il Premio la Chiave D'Europa

Aver contribuito concretamente alla diffusione dei valori solidali nell'Unione Europea con il varo del Next Generation Eu per superare la crisi pandemica in tutto il continente. Con queste motivazioni l'associazione La Nuova Europa, d'intesa con il Comune di Ventotene, ha conferito alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il Premio La Chiave d'Europa.

La cerimonia ufficiale della premiazione avverrà durante le giornate del Ventotene Europa Festival (7, 8 e 9 maggio 2021) organizzato a Ventotene, isola del Manifesto federalista, dalla Nuova Europa. La Presidente von der Leyen ha accettato con grande piacere il Premio, simbolo ideale di un' Europa che non si piega alle difficoltà della pandemia. Il riconoscimento, che si inserisce tra le altre iniziative della Nuova Europa, tra cui la sua Scuola d'Europa da essa fondata a Ventotene, viene assegnato ogni anno a personalità che si sono particolarmente spese per la diffusione dei valori solidali europei.

Il Premio La Chiave d'Europa, in collaborazione con il Comune di Ventotene, è stato conferito precedentemente a Emmanuel Macron (2018) e David Sassoli (2019) e nella sua prima edizione a Roberto Sommella, presidente della Nuova Europa (2017) all'atto del conferimento della cittadinanza onoraria di Ventotene.