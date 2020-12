Brexit: negoziatore britannico di nuovo alla Commissione Ue

Il negoziatore britannico David Frost è arrivato alla sede della Commissione europea per vedere nuovamente il suo omologo dell'Ue Michel Barnier. I colloqui per un accordo commerciale post-Brexit sono andati avanti fino a tarda notte, senza esito. Ieri Londra aveva definito "inaccettabile, allo stato attuale, l'offerta dell'Ue". Il primo ministro britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dovrebbero parlarsi al telefono più tardi nel corso della giornata per decidere su un eventuale no deal. Oggi era il termine che era stato fissato per prendere una decisione in tal senso.