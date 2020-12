Brexit: fonti, von der Leyen a leader, no deal più probabile

Il punto informativo sulla Brexit al vertice dei leader Ue è stato molto breve e si è già concluso. Secondo quanto si apprende la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pur non dando percentuali sul successo del negoziato in corso, ha detto che c'è la probabilità più alta è per un no deal.

Non c'è stata discussione, l'unico a prendere la parola è stato il premier irlandese, Michael Martin, che ha lodato il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, ed il ministro britannico Michael Gove, per aver finalizzato l'attuazione dell'accordo di divorzio.