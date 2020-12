Bild, 'il discorso più emotivo della cancelliera Merkel'

"Merkel supplica... Il discorso più emotivo della cancelliera". L'intensità emotiva dell'intervento della cancelliera oggi al Bundestag è messa in luce anche dalla Bild, che ha titolato così sull'appello alla necessità di ridurre i contatti. La cancelliera ha affermato con voce quasi rotta che "se la scienza chiede" di anticipare le vacanze, "si deve trovare una strada". E ha sottolineato che "fino a Natale ci sono ancora due settimane, 14 giorni...", ma al momento in Germania i contagi continuano ad aumentare.

"Mi dispiace, mi dispiace di cuore", ha ripetuto Merkel in uno dei passaggi più forti del discorso, ma i capannelli per il vin brulè non sono compatibili con le regole concordate (la chiusura dei ristoranti e la limitazione a prendere il cibo da asporto). "E se il prezzo sono 590 morti al giorno, questo non è accettabile", ha concluso.