Scontri alla manifestazione di Parigi

Scontri a Parigi dopo la partenza della manifestazione di protesta contro la legge sulla sicurezza. Gruppi di giovani hanno lanciato oggetti contro la polizia nell'est di Parigi, avenue de Gambetta. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni. Vetrine di negozi e di agenzie di banche e assicurazioni sono andate in frantumi, molti i petardi lanciati e i cassonetti in fiamme. Il corteo verso Place de la République con i disordini che sono proseguiti. Secondo il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, che ringrazia la polizia per la gestione della situazione, almeno 22 persone sono state fermate.