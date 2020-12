Zaki: attesa a breve l'udienza sulla carcerazione

Si terrà a breve, e non come previsto finora a inizio gennaio, un'udienza sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcera in Egitto da quasi dieci mesi. Lo segnala un tweet di Eipr, l'ong egiziana per la quale il 29enne era ricercatore in studi di genere, esprimendo la speranza che Patrick venga scarcerato come avvenuto per i tre dirigenti della stessa 'Iniziativa egiziana per i diritti personali' rimessi in libertà.

Amnesty Italia, calvario finisca con questa udienza - "Ci associamo all'auspicio espresso dalla Ong con cui Patrick ha collaborato: che finisca in questa udienza il calvario che sta attraversando da dieci mesi ormai. Speriamo davvero che alla scarcerazione dei tre dirigenti di Eipr segua presto anche quella di Patrick". Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando l'annuncio della stessa Ong secondo il quale una nuova udienza per il rinnovo o meno della carcerazione.