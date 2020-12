Nucleare: Zarif, accordo non sarà mai più rinegoziato

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Non rinegozieremo un accordo che è già stato negoziato", perché l'accordo sul nucleare "è stato frutto di due anni di negoziazioni, e non sarà mai più rinegoziato, punto". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ai Med Dialogues 2020 di Roma.

"L'amministrazione Trump è stata un regime canaglia, e se il presidente Biden vuole continuare a essere un regime canaglia, potrà continuare a chiedere negoziati, ma gli Stati Uniti non sono nella posizione di dettare condizioni. Gli Usa devono smettere di violare le leggi internazionali", ha aggiunto Zarif.

