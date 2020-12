Covid: Iran, superato il milione di casi

(ANSA) - TEHERAN, 03 DIC - I casi di Covid-19 in Iran dall'inizio della pandemia hanno superato il milione, arrivando precisamente a 1.003.494, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 13.922 contagi. Le nuove vittime sono 358, diventando in tutto 49.348. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 5.824, mentre i pazienti guariti crescono a 699.315. I test complessivi effettuati sono 6.212.694 milioni.

Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. (ANSA).