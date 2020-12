Francia,Castex, controlli a frontiere con Paesi dove si scia

"Controlli aleatori alle frontiere", tamponi e una quarantena di 7 giorni per i francesi che andranno a sciare all'estero: questi i provvedimenti annunciati questa mattina dal primo ministro francese, Jean Castex, per evitare una "fuga" verso le località sciistiche aperte in altri paesi.

Intervistato sulla tv BFM, Castex ha illustrato le misure per evitare che i francesi sfuggano al divieto di sciare nel loro paese e "si vadano a contaminare" altrove.