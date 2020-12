Covid: authority Gb, nessuna scorciatoia su vaccino

(ANSA) - LONDRA, 02 DIC - L'approvazione del vaccino anti Covid di Pfizer/Biontech da parte delle autorità britanniche è avvenuta nel rispetto delle più scrupolose verifiche scientifiche e "senza prendere scorciatoie". Lo ha detto oggi in un briefing la dottoressa June Raine, numero uno dell'agenzia indipendente di controllo e regolazione dei farmaci (Mrha) che ha dato il via libera. "La sicurezza collettiva viene sempre prima" di tutto, ha sottolineato Raine, assicurando che l'ok finale è arrivato solo dopo "la più rigorosa valutazione scientifica di ogni singolo dato" della sperimentazione del candidato vaccino in questione. (ANSA).