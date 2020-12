Germania: auto contro pedoni, due morti e diversi feriti a Treviri

Un'auto ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri, in Germania. Secondo le prime notizie ci sono almeno due morti e diversi feriti. "Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte", scrive la polizia locale sul suo profilo Twitter.

Non è chiara la matrice di quello che è accaduto a Treviri, in Germania, dove un'auto ha investito alcuni pedoni. La polizia ha scritto rivolgendosi su Twitter ai residenti: "Per favore evitate la zona". Secondo un primo bilancio, ci sono sul posto almeno 10 feriti oltre i due morti.

Sarebbe una Range Rover scura l'auto che è piombata contro la folla a Treviri, in Germania. Lo scrive la Bild che cita il quotidiano locale 'Trierischer Volksfreund'. Testimoni raccontano di gente che "volava in aria". Secondo alcuni la conducente era una donna.