Fonti Usa: Israele dietro l'omicidio dello scienziato iraniano

C'è Israele dietro l'assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh: lo dicono al New York Times" un funzionario americano e altri due dirigenti dell'intelligence". Secondo il quotidiano "non è chiaro quanto gli Usa sapessero in anticipo dell'operazione. Ma i due paesi sono strettamente alleati e da molto tempo condividono informazioni di intelligence sull'Iran".

Il presidente iraniano, Hassan Rohani ha accusato l'acerrimo nemico Israele di agire come un "mercenario" degli Stati Uniti assassinando a Teheran uno degli scienziati di punta del programma nucleare dell'Iran. "Ancora una volta, le mani malvagie dell'arroganza globale, con il regime usurpatore sionista come mercenario, sono macchiate con il sangue di un figlio di questa nazione", scrive Rohani sul suo sito ufficiale riferendosi all'omicidio di Mohsen Fakhrizadeh. L'Iran usa generalmente il termine "arroganza globale" per rivolgersi agli Stati Uniti.

Coloro che hanno ordinato l'assassinio dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh dovrebbero essere "puniti", ha detto la Guida suprema di Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei. "L'eccezionale scienziato nel campo della tecnologia nucleare e di difesa è stato assassinato da mercenari criminali e spietati e i suoi sforzi nella tecnologia e nella scienza dovrebbero proseguire", ha aggiunto Khamenei che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia dello scienziato e alla comunità scientifica.