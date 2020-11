Covid: Johnson rassicura i bambini, 'Babbo Natale verrà'

(ANSA) - LONDRA, 25 NOV - Niente restrizioni per Babbo Natale nonostante l'emergenza Covid. A rassicurare i bambini britannici, in ansia per i regali, è il primo ministro Boris Johnson in persona, con un tweet di risposta alle tante letterine (alcune allegate in copia) ricevute a Downing Street sull'argomento da piccoli sudditi di Sua Maestà.

"Monti, che ha 8 anni, mi ha scritto per chiedere se Babbo Natale sarà in grado di portare i regali quest'anno", esordisce Johnson, aggiungendo qualche icona natalizia. "Ho avuto un sacco di lettere su questo - prosegue - e così ho parlato con gli esperti e posso ora rassicurarvi che Babbo Natale potrà caricare la sua slitta e consegnare i doni anche questo Natale!".

Il premier Tory è padre di almeno 5 figli avuti in una vita segnata da due matrimoni e diverse relazioni coniugali, ai quali proprio nel 2020 se ne è aggiunto un sesto, il piccolo Wilfred, messo al mondo a fine aprile dalla futura terza moglie Carrie Symonds. Ed è stato il terzo capo di governo britannico della storia recente a diventare papà ancora una volta durante il mandato a Downing Street, dopo Tony Blair e David Cameron.

(ANSA).