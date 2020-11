Bielorussia: ong, oltre 1.100 arresti nelle proteste

Oltre 1.100 partecipanti alle proteste non autorizzate sono stati arrestati ieri in Bielorussia. Lo sostiene il centro per i diritti umani Viasna, citato da Interfax. La maggior parte dei fermi ha avuto luogo a Minsk ma gli attivisti per i diritti umani hanno riferito di detenzioni anche a Gomel, Svetlogorsk, Novogrudok, Bobruisk, Grodno, Pinsk, Brest, Novopolotsk, Baranovichi, Mogilev, Osipovichi, Zhlobin, Molodechno e Ivye.

Il dipartimento di polizia del Comitato esecutivo della città di Minsk ha confermato gli arresti a Minsk e l'uso di mezzi speciali.

Le proteste di ieri sono state innescate dalla morte di Roman Bondarenko, ex membro delle forze speciali bielorusse malmenato e ucciso settimana scorsa da agenti del regime per aver interferito con un'operazione di repressione.