Covid: accordo in vista, Israele acquisterà vaccino Pfizer

(ANSA) - TEL AVIV, 12 NOV - Israele acquisterà il vaccino della Pfizer risultato efficace al 90% nella lotta all'infezione da Covid. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu annunciando - dopo due telefonate con l'ad dell'azienda Albert Bourla - che un accordo in tal senso sarà firmato a giorni con la casa farmaceutica. L'ufficio del premier ha spiegato che la notte scorsa c'è stata una conferenza on line con Bourla "per rimuovere tutti gli ostacoli burocratici e le difficoltà che impediscono la firma dell'intesa". Si parla di una fornitura di circa 3 milioni di dosi. (ANSA).