Covid, 52 milioni di contagi al mondo

Sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati nel mondo dall'inizio della pandemia di Covid-19, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono oltre 1,28 milioni.

Il paese più colpito al mondo dal nuovo coronavirus in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con più di 10 milioni di casi e quasi 241 mila vittime. Seguono l'India e il Brasile.



Pakistan - 1.808 persone hanno contratto il virus del Covid-19 nelle ultime 24 ore, in cui cui sono stati 34 morti. Il totale dei casi registrati dall'inizio della pandemia sfiora i 350.000,, mentre il bilancio totale dei decessi arriva a 7.055. Lo rende noto il ministero della Sanità di Islamabad, I pazienti gravi sono 1.164, con un incremento di 55 nelle ultime 24 ore, mentre da ieri ci sono statoi 784 guarigioni, che portano il totale dei guariti a 320.849.

Russia - Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 439 decessi provocati dal Covid-19: si tratta del numero massimo finora registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Ufficialmente, le vittime del virus Sars-Cov-2 in Russia sono in tutto 32.032. Sono in aumento anche i nuovi contagi che, dopo cinque giorni consecutivi sopra quota 20.000, ieri erano scesi a 19.851 ma oggi risalgono a 21.608. I casi di Covid-19 accertati in Russia dall'inizio dell'epidemia sono 1.858.568.

Germania -"La situazione resta molto seria". Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut Lothar Wieler, a Berlino, in conferenza stampa. "I dati dei nuovi contagi restano molto alti, e aumenteranno il numero dei pazienti nelle terapie intensive e i morti". Wieler ha anche spiegato che "il sistema sanitario potrà toccare i suoi limiti e l'epidemia potrà diffondersi in modo incontrollato in alcune regioni del Paese". Il numero dei nuovi contagi nelle 24 ore è 21.866. L'aumento dei contagi procede però con minor forza.