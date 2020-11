Merkel, giuste attese Usa su maggior impegno Ue sicurezza

"Noi tedeschi ed europei sappiamo che, in questa partnership, dobbiamo assumere più responsabilità. L'America è e resta il nostro alleato più importante. Ma si aspetta da noi, e giustamente, sforzi più grandi sul fronte della sicurezza e nello scendere in campo per difendere le nostre convinzioni nel mondo". Lo ha detto Angela Merkel dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. "Noi europei ci siamo messi in cammino da tempo su questa strada", ha aggiunto.

L'amicizia fra Usa e Ue è "un tesoro comune" e i due partner devono stare "fianco a fianco" di fronte alle grandi sfide, ha proseguito. "Siamo alleati nella Nato, condividiamo valori comuni fondamentali, dalla dignità dell'individuo a quella della democrazia e dello stato di diritto. E condividiamo interessi - ha detto Merkel -. Gli Usa e la Germania, come parte dell'Europa, devono stare insieme per superare le grandi sfide di oggi. Fianco a fianco nella difficile prova della pandemia.

Fianco a fianco nella lotta al surriscaldamento del pianeta e alle sue conseguenze globali, e nella lotta al terrorismo.

Fianco a fianco per un'economia mondiale aperta e un commercio libero". "I presupposti del nostro benessere su entrambe le sponde dell'Atlantico", ha concluso.