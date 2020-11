Zaki: legale, udienza rinviata al 21

E' stata aggiornata al 21 novembre l'udienza sul rinnovo della custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, sottolineando che non si tratta di un "prolungamento" della custodia, ma solo di un "rinvio" dell'udienza cui il giovane peraltro non ha potuto partecipare "per motivi di sicurezza legati alle elezioni politiche" in corso in due fasi in Egitto e oggi e domani anche nel governatorato del Cairo.