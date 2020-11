Parte 'Voci dalla Farnesina', podcast realizzato con l'ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Raccontare, attraverso le voci di chi lavora al ministero degli Esteri e nella vasta rete di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura, l'operato della Farnesina in Italia e nel mondo, consentendo uno sguardo dietro le quinte sull'attività del ministero: politica estera, cooperazione allo sviluppo, assistenza ai connazionali in difficoltà, emissione di visti turistici e d'affari, ma anche commercio internazionale, promozione del Made in Italy e molto altro. E' con questo obiettivo che si inaugura oggi "Voci dalla Farnesina", il nuovo canale podcast del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA.

Quali sono gli strumenti economici che la Farnesina mette in campo per i connazionali all'estero in difficoltà per effetto della pandemia? Cosa fa il ministero degli Esteri per promuovere la lingua e la cultura italiane all'estero attraverso la propria rete diplomatica e degli Istituti di Cultura? In che modo la cooperazione italiana allo sviluppo sta rispondendo alla crisi globale causata dalla pandemia per favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile? Cosa fanno i Consolati italiani per assistere i nostri connazionali in stato di fermo o arresto all'estero? Questi saranno alcuni dei temi che ogni settimana saranno affrontati all'interno delle puntate podcast.

Saranno invece pubblicati con frequenza quotidiana nell'ambito della rubrica "Farnesina per le imprese" delle pillole interamente dedicate a presentare idee e opportunità specificatamente destinate alle imprese italiane a sostegno del loro percorso di internazionalizzazione.

Si comincia oggi con la puntata zero: un dialogo tra il segretario generale del ministero degli Esteri, l'ambasciatore Elisabetta Belloni, e il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu, per raccontare obiettivi e contenuti di questo nuovo progetto editoriale, che cerca di rispondere alla domanda "cosa vuol dire diplomazia" e quale impatto l'attività del ministero degli Esteri abbia sulla vita delle persone e sulla tutela e promozione degli interessi dell'Italia nel mondo. (ANSA).