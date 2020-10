Spari ad un prete ortodosso a Lione, aggressore in fuga

Un prete ortodosso, di nazionalità greca, è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. L'aggressore è in fuga, riferisce la polizia. Secondo quanto si apprende dalla tv Bfm, il prete, che ha 52 anni, è stato colpito da un uomo armato di fucile mentre stava chiudendo la chiesa. Il religioso sarebbe in prognosi riservata ma cosciente.

L'inchiesta per "tentato omicidio" dopo il ferimento del prete ortodosso di Lione resta alla polizia anticrimine di Lione e non passa all'antiterrorismo di Parigi. Sulla vicenda, il sindaco di Lione, Gregory Doucet, ha detto ai giornalisti che "nessuna pista viene privilegiata e nessuna esclusa al momento". Stando a fonti citate dalla tv Bfm, il prete ferito stava per lasciare la diocesi lionese in seguito a "diverse dispute" con persone della sua comunità.