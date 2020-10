MEDIA, L'EPISODIO DI AVIGNONE NON SEMBRA TERRORISMO

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - L'episodio di Avignone, dove un uomo che minacciava dei poliziotti è stato ucciso nei pressi dell'ospedale psichiatrico di Montfavet, non è oggetto di indagini della procura antiterrorismo. Secondo informazioni del quotidiano locale Midi Libre, l'individuo che ha minacciato gli agenti aveva una pistola che poteva essere un'arma giocattolo ed ha "pronunciato frasi incoerenti, ma non a connotazione religiosa". In un primo momento, secondo informazioni di Europe 1, era stato annunciato che si trattava di un uomo armato di un coltello che aveva gridato Allah Akbar. (ANSA).