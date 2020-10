Polonia: quinto giorno di proteste contro divieto di aborto

(ANSA) - VARSAVIA, 26 OTT - Migliaia di persone hanno preso parte oggi, per il quinto giorno consecutivo, alle ennesime manifestazioni in circa 100 localita' in Polonia per protestare dopo la decisione della Corte costituzionale che vieta l'aborto anche in casi di grave malformazione e malattia irreversibile del feto.

In segno della protesta stasera la folla ha bloccato le strade in diverse citta' del paese: a Varsavia il traffico è stato fermato in diversi incroci del centro. "Siamo in guerra per i diritti delle donne" è uno degli slogan gridati dai manifestanti.

Le macchine con il segno del fulmine che simboleggia la protesta sono apparse anche a Lodz, dove sono state accolte con il clacson da altre vetture. A Poznan e' stata bloccata una delle rotatorie principali della città. Secondo Marta Lempart, dell'organizzazione femminile "Lo sciopero delle donne" che ha iniziato la rivolta in corso, lo scopo di tanti giovani scesi per la prima vota in piazza e' quello di mandare via l'attuale governo del vicepremier Jaroslaw Kaczynski (ANSA).