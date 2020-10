Due mani gigantesche si stringono ad Istanbul

L'artista franco-svizzero Saype posa sulla nuova tappa del suo viaggio artistico 'Beyond Walls Project'. Una gigantesca opera d'arte galleggiante, realizzata con materiali biodegradabili, è apparsa ad Istanbul nella baia di Halic, all'imbocco del Bosforo.

Con una superficie complessiva di 2.200 mq, l'ampio dipinto è stato realizzato utilizzando pigmenti biodegradabili a base di carbone, gesso, acqua e proteine ​​del latte. L'opera d'arte mira a creare la più lunga catena umana simbolica in tutto il mondo promuovendo valori come solidarietà e gentilezza.