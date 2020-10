Arnold Schwarzenegger operato al cuore

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Nuova operazione al cuore per Arnold Schwarzenegger. A darne notizia sui social, dal letto d'ospedale, è proprio mr. Terminator. "Grazie al team della Cleveland Clinic - scrive - ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico". Per Schwarzenegger, infatti, non si tratta del prima intervento di questo tipo: già un paio di anni fa era finito sul tavolo operatorio per la sostituzione di una valvola polmonare che gli era stata impiantata nel 1997 a causa di un difetto congenito.

"Mi sento benissimo - assicura Schwarzy - e ho già camminato per le strade di Cleveland. Grazie - conclude - ai medici e agli e infermieri che mi hanno assistito".