Covid: Croazia, picco di 1.563 casi e 13 morti in 24 ore

(ANSA) - ZAGABRIA, 22 OTT - In Croazia continua la forte crescita dei casi di coronavirus, con 1.563 nuovi contagi confermati da ieri, cifra che segna il nuovo record negativo giornaliero. Lo ha riferito l'Unità di crisi della Protezione civile.

Record negativi segnano anche i casi di infezione attiva, ad oggi 7.380, e anche il numero delle vittime in 24 ore (13). Il totale dei morti supera la soglia di quattrocento, con 406 decessi. La situazione più grave riguarda la capitale Zagabria con 465 casi, quasi un terzo del totale.

Dall'inizio dell'epidemia in Croazia si sono registrati 29.850 casi di Covid-19 su 420 mila tamponi effettuati e una popolazione di quattro milioni. (ANSA).