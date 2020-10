Harry-Meghan, primo ritratto ufficiale dopo Megxit

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - Lei seduta con una mano sulla sua gamba, lui inclinato sul bracciolo della sedia dietro di lei, entrambi sorridenti e spensierati. E' il primo ritratto ufficiale dei duchi di Sussex da quando la coppia ha deciso di abbandonare gli impegni reali. Lo scatto in bianco e nero è opera di Matt Sayles, fotografo di moda e intrattenimento di Los Angeles.

Harry e Meghan hanno detto addio alla vita di Buckingham Palace lo scorso gennaio. Prima hanno vissuto per alcuni mesi in Canada, poi si sono trasferiti in una villa a Los Angeles e ora vivono in una dimora da loro acquistata a Montecito nella contea di Santa Barbara, in California. (ANSA).