Trump, balzo di contagi in Ue che veniva portata ad esempio

"Forte balzo della piaga cinese in Europa ed in altri Paesi che le Fake News indicavano come esempio perché stavano facendo bene. Siate forti e vigili, farà il suo corso. Vaccini e cure stanno arrivando rapidamente". Lo twitta Donald Trump sul Covid.

Il presidente americano si dichiara inoltre praticamente guarito dal Covid. "Sono immunizzato. Non posso più prendere" il virus e "non lo posso trasmettere", ha annunciato, rituffandosi in pieno in campagna elettorale.

Ma la sua autocertificazione non spazza via i dubbi sul suo reale stato di salute: anche se il medico curante ha dichiarato che "non rischia più di trasmettere" il coronavirus ad altri, non è chiaro se Trump sia negativo o meno al test. Semplicemente perché nessuno lo dice.

Intanto il tweet in cui di proclama "immunizzato" è segnalato da Twitter perché "viola le regole" della "piattaforma sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19". Nonostante questo, dopo il mini rally alla Casa Bianca di sabato Trump si prepara a tornare in pista in tre Stati chiave per le ambizioni di rielezione: lunedì in Florida, martedì in Pennsylvania e mercoledì in Iowa. Mentre la sua campagna elettorale - criticata dal super esperto Anthony Fauci per aver usato senza il suo consenso alcune sue dichiarazione estrapolate dal contesto - chiede a questo punto anche di riconvocare il secondo dibattito televisivo con Joe Biden che, prima di essere cancellato, era in calendario il 15 ottobre. critiche, anche all'interno del suo stesso partito.