Meghan Markle, 'io la più grande vittima di troll al mondo'

"Sono la più grande vittima di troll del mondo, vi capisco". Parola di Meghan Markle, la duchessa di Sussex che, intervenendo in un podcast dedicato ai teenager, mostra la sua solidarietà ai ragazzi vittime di persecuzioni sul web, un fenomeno di proporzioni preoccupanti in particolare durante la pandemia, quando i più giovani si sono sentiti isolati e fragili.

"Mi è stato detto che nel 2019 sono stata la persona più vittima di troll al mondo, donna o uomo", ha raccontato Meghan in un'intervista al podcast Teenage Therapy, condotta insieme con il marito principe Harry e ripresa anche dalla Cnn, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale. "Non importa se si hanno 15 o 25 anni - ha continuato - quando dicono cose false su di te è talmente dannoso per la salute mentale ed emotiva".