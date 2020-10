Trump, 'sabato sera comizio in Florida'

"Sto molto bene. Sabato sera un comizio in Florida, la sera seguente in Pennsylvania": lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervenendo in serata su Fox News. "Anche la first lady Melania sta molto bene e si sta riprendendo", ha aggiunto il presidente.

Trump ha poi detto che farà il test nelle prossime ore per vedere se è guarito dal coronavirus.

Il medico personale del presidente aveva detto in serata che Trump dovrebbe poter riprendere le sue attività pubbliche da sabato.

"Mi aspetto che il presidente possa riprendere le sue attività senza rischi sabato, il decimo giorno dalla diagnosi fatta giovedì scorso", aveva affermato Sean Conley, sottolineando come Trump stia rispondendo "estremamente bene" alle cure anti-Covid.