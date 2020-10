Trump, penso a vaccino prima del voto

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - "Ci sono molte aziende nella fase finale del vaccino, avremo il vaccino tra pochissimo tempo, penso prima delle elezioni. La Food and Drug Administration sta agendo in fretta come non mai, abbiamo accelerato i tempi": lo ha detto Donald Trump in un video postato su Twitter.

"Forse mi riconoscete, sono il vostro presidente preferito e sto davanti allo studio Ovale, che è un posto dove è sempre eccitante essere. Sono tornato un giorno fa dal Walter Reed, dove ho trascorso quattro giorni. Non potevo stare alla Casa Bianca ma siccome sono il presidente mi hanno detto ok. Ora ascolto quello che mi dicono di fare", ha detto Trump in un altro video postato su Twitter dove parla senza mascherina, in giacca e cravatta, davanti allo Studio Ovale.