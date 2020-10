Coronavirus: Usa, i casi superano quota 7,5 milioni

I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 7,5 milioni: lo riporta la Johns Hopkinks University, secondo cui il Paese conta ad oggi 7.500.964 contagi, inclusi 210.886 decessi. Secondo i conteggi dell'università americana, il Paese ha registrato ieri almeno 43.562 nuovi contagi, mentre i decessi nelle 24 ore sono stati 705. I totali includono i casi registrati nei 50 Stati, nel Distretto di Columbia, nei territori statunitensi e quelli di persone rimpatriate.

Intanto a New York il governatore Andrew Cuomo ha disposto la chiusura delle attività non essenziali ed ha imposto restrizioni agli assembramenti - anche nei luoghi di culto - nelle aree della città che stanno sperimentando un balzo dei contagi.

In Colombia l'arrivo negli ultimi giorni di cinque colombiani positivi al Covid-19, dopo aver viaggiato in aerei provenienti da Spagna, Messico e Perù, ha allarmato le autorità che hanno aperto inchieste per stabilire eventuali responsabilità sia delle compagnie aeree sia degli stessi passeggeri.

Record dei contagi in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 463 nuovi casi di coronavirus. Nel Paese si contano ad oggi 22.306 infezioni, inclusi 862 decessi (di cui otto nelle ultime 24 ore).

Per la prima volta Israele registra un tasso di morbilità del 10.5%: il più basso dall'inizio dell'attuale lockdown, lo scorso 18 settembre. Secondo il ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 4.674 a fronte di 44.635 test effettuati. Un dato incoraggiante accompagnato anche dal leggero calo in questi giorni dei casi attivi che sono ad oggi circa 60 mila. Il bilancio dei morti è salito a quota 1.803.