Usa 2020, sondaggio: Biden è in testa

Nel primo sondaggio pubblicato dopo il duello tv tra Donald Trump e Joe Biden, quello di YouGov condotto per conto dell'Economist, il candidato democratico appare in testa di otto punti. Biden ottiene infatti il 50% dei consensi, contro il 42% di Trump. Per il sito specializzato RealClearPolitics, che calcola la media dei principali sondaggi, Biden a poco piu' di un mese dal voto risale con un vantaggio di 6,6 punti sul presidente in carica.