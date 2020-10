Usa-Vaticano, Pompeo ricevuto dal card. Parolin

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo è arrivato in Vaticano, dove viene ricevuto in udienza presso la Segreteria di Stato dal suo omologo della Santa Sede, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Pompeo, che ha attaccato il Vaticano per l'accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi, non sarà ricevuto da Papa Francesco.

"Trump non strumentalizzi il Papa per la sua campagna elettorale", dice monsignor Gallagher. "Pompeo diffama e attacca senza motivo" la Cina, afferma l'ambasciatore cinese in Italia. Intanto il Consiglio Europeo "sottolinea le sue forti preoccupazioni" per la situazione dei diritti umani in Cina e ad Hong Kong. Ieri il segretario di Stato americano ha visto il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio.