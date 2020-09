Netanyahu,il lockdown in Israele durerà più di un mese

(ANSA) - TEL AVIV, 29 SET - Il lockdown in Israele contro la diffusione del coronavirus durerà probabilmente "più di un mese" e potrebbe "volerci molto più tempo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu confermando così quanto già anticipato dal ministro della Sanità Yuli Edelstein. Netanyahu ha poi fatto appello a "tutti i cittadini ad obbedire alle regole, senza eccezione", aggiungendo che agli esercizi che non si attengono alle restrizioni potranno essere tolti gli aiuti economici.

L'attuale lockdown è in vigore fino all'11 ottobre, fine delle feste ebraiche. (ANSA).