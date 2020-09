Armenia-Azerbaigian: almeno 39 morti tra militari e civili

Proseguono i combattimenti tra Armenia e Azerbaigian dove, secondo una nota ufficiale del ministero della Difesa della provincia secessionista del Nagorono-Karabakh, sostenuta dall'Armenia, sono morte finora almeno 39 persone.

Di questi, 32 sono militari separatisti armeni, la metà uccisi ieri e almeno altrettanti questa mattina. Secondo quanto comunicato, sono morti anche cinque civili azerbaigiani e due civili armeni del Karabakh, portando il bilancio ufficiale delle vittime a 39. L'Azerbaigian non ha dato notizie sulle sue perdite militari.

Frattanto, Mosca invita tutti gli attori interni ed esterni a mostrare la massima moderazione sul Nagorno-Karabakh. "Chiediamo a tutti gli attori interni ed esterni di mostrare la massima moderazione, in particolare in termini di retorica. È importante essere il più prudenti possibile in questo momento per garantire un cessate il fuoco e riportare le parti al tavolo delle trattative", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko. "In qualità di copresidente del Gruppo di Minsk dell'OSCE, la Russia è attivamente coinvolta nel processo dal 1991. Intendiamo mantenere i contatti con tutti i nostri partner", ha sottolineato il vice ministro. Secondo Rudenko, Mosca è in contatto con altri membri del Gruppo di Minsk dell'OSCE. "La cooperazione all'interno del gruppo ha avuto un discreto successo. Speriamo che dia i suoi frutti per quanto riguarda le attuali tensioni", ha detto.