Coronavirus: nuovo record in Israele, 6.861 contagi

Nuovo record di contagi in Israele: nelle ultime 24 ore il ministero della sanità ha segnalato 6.861 casi a fronte di quasi 60mila test, con un tasso di morbilità di poco meno del 12% Al momento negli ospedali sono ricoverate 1.352 persone, di cui 668 gravi. Si prevede che nel fine settimana si sorpassino gli 800 casi, limite massimo per gli ospedali. Oggi altra riunione del Gabinetto di governo: possibili restrizioni alle funzioni religiose di Kippur e alla possibilità di manifestare.

I casi confermati di coronavirus in Russia sono cresciuti di 6.431 unità nelle ultime 24 ore, un record dal 13 luglio. Lo riporta il centro di crisi anti-coronavirus. Secondo il centro di crisi, negli ultimi cinque giorni il tasso di crescita giornaliera non ha superato lo 0,6%. La Russia ha registrato un totale di 1.122.241 casi di coronavirus, con una marcata crescita negli ultimi giorni. I morti sono stati invece 150, per un totale di 19.799. Lo riporta la Tass.

L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore un nuovo record di morti dovuti alla pandemia da coronavirus. L'ultimo rapporto giornaliero del ministero della Sanità ha reso noto infatti che sono 470 le persone decedute in tutto il Paese, portando il totale generale da marzo a 13.952. Alto anche il numero dei contagiati (12.027) che hanno fatto salire il bilancio globale dei casi rilevati in sette mesi a 652.174, di cui 120.994 sono ad oggi ancora attivi. In questo modo l'Argentina consolida la sua posizione al decimo posto al mondo per numero di contagi, e al quinto in America latina, dietro Brasile, Colombia, Perù e Messico. Per quanto riguarda infine i casi più gravi, sono 3.362 le persone ricoverate nei reparti dirianimazione, con una occupazione di letti del 60,4% a livello nazionale e del 65,9% nell'area metropolitana di Buenos Aires.