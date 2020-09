Bielorussia: tornano a marciare le donne, centinaia di fermi

La polizia bielorussa ha effettuato centinaia di fermi alla marcia delle donne di Minsk. Così il portale Tut.by e altri media internazionali. Secondo diversi testimoni oculari presenti sul posto, in alcuni casi i fermi sono stati brutali. Nei video pubblicati da Tut.by si vede chiaramente un agente trascinare una donna verso la camionetta della polizia e strattonarla con forza per caricarla a bordo.

A migliaia sono tornati a marciare oggi in Bielorussia, specie nelle strade di Minsk. Come sempre accade, gli automobilisti suonano il clacson per segnalare il loro sostegno. Tra gli slogan, "libertà per i giornalisti". Le donne hanno anche esposto dei cartelli in cui si può leggere, a caratteri latini, SOS.