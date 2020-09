Coronavirus, Trump: '100 milioni di dosi vaccino entro l'anno'

"Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile. Entro la fine dell'anno avremo 100 milioni di dosi", destinate alle categorie più a rischio. Lo afferma Donald Trump. La distribuzione del vaccino contro il coronavirus inizierà nelle 24 ore successive all'approvazione: "Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che il vaccino "arriverà a breve e sconfiggeremo il virus". Il vaccino aiuterà a salvare "milioni di vite" e a far tornare il paese alla "normalità".