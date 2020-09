Mosca, su caso Navalny Occidente ha superato limiti decenza

Le condizioni di Alexei Navalny migliorano: il dissidente russo può in certi momenti anche alzarsi dal letto. Lo hanno riferito allo Charité di Berlino, dove è ricoverao dal 22 agosto per un avvelenamento da Novichok. I medici sottolineano nella nota che Navalny non è più attaccato ai respiratori. Il governo tedesco ha rivelato oggi che altri due laboratori, uno in Svezia e l'altro in Francia, hanno certificato che il dissidente russo sia stato avvelenato con un agente nervino del tipo Novichok, proprio come emerso dai test del laboratorio speciale dell'esercito tedesco. Un risultato che Mosca aveva messo in discussione.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha denunciato intanto un "tentativo di omicidio" dell'oppositore russo Alexei Navalny parlando al telefono con il capo del Cremlino. Secondo l'Eliseo, Macron ha chiesto a Vladimir Putin che "venga fatta piena luce rapidamente" sul "tentativo di omicidio" di Navalny, definendolo "avvelenamento". "E' necessario un chiarimento da parte della Russia - ha detto Macron citato dall'Eliseo - nel quadro di un'inchiesta credibile e trasparente". La Francia, ha aggiunto il presidente Macron -condivide, sulla base di proprie analisi, le conclusioni di diversi suoi partner europei sull'avvelenamento con agente neurotossico Novitchok".

Secca la risposta di Putin: per scoprire le reali circostanze del malore di Navalny sarà necessario "il trasferimento in Russia dei biomateriali" da parte degli specialisti tedeschi, una "conclusione ufficiale" basata sui risultati delle analisi fatte su Navalny e stabilire "un meccanismo di lavoro congiunto" con i medici russi, ha detto a Mcron secondo quanto fa sapere il Cremlino. E il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha cancellato la visita di domani a Berlino. Lo fa sapere il ministero, citato dalla Tass. "I partner occidentali della Russia, sul caso di Alexei Navalny, hanno superato ogni limite di decenza e buon senso", ha dichiarato Lavrov. La posizione dell'Occidente su Navalny potrebbe causare "conseguenze molto spiacevoli", ha aggiunto.

