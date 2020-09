Coronavirus: Fauci rilancia l'isolamento in autunno

Il famoso immunologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il covid-19, rilancia la necessità di chiudere gli Usa.

"Dobbiamo isolarci e superare questo autunno e inverno perchè non sarà facile", ha detto. "Non aiuta che gli Usa continuino a vedere circa 36 mila nuovi casi al giorno, che è meglio di quello che vedevamo in agosto, ma è ancora troppo alto", ha aggiunto.

Ieri Donald Trump ha escluso un nuovo lockwodn.