Navalny è uscito dal coma, 'le sue condizioni migliorano'

L'oppositore russo Alexey Navalny è uscito dal coma indotto in cui si trovava all'ospedale La Charitè di Berlino dopo quello che secondo le autorità tedesche è un indubitabile tentativo di avvelenamento da Novichok. "Navalny è ora uscito dal coma indotto e sta venendo estubato dalla ventilazione meccanica", dice il comunicato dell'ospedale, aggiungendo che le sue condizioni di salute "sono migliorate". Il paziente, ricoverato il 2 agosto allo Charité di Berlino, "reagisce agli impulsi", si legge anche nella nota. "Effetti di lungo periodo a causa dell'avvelenamento continuano a non poter essere esclusi", aggiungono i medici dello Charité. Nella nota dei sanitari si sottolinea che i medici hanno uno scambio stretto e costante con la moglie del dissidente russo, e che anche le informazioni sul suo stato di salute vengono divulgate con il consenso della consorte.

"Quanto accaduto ci indigna profondamente e condanniamo quello che consideriamo un crimine e che chiama in causa la capacità e la volontà del sistema politico russo di assicurare alla giustizia i responsabili". Lo ha detto in un'intervista a Formiche.net il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito allsa vicenda dell'oppositore russo Alexey Navalny, ricoverato a Berlino dopo quello che secondo le autorità tedesche è un indubitabile tentativo di avvelenamento da Novichok.

Il governo britannico ha convocato l'ambasciatore russo a Londra per sollecitare indagini sul tentato avvelenamento dell'oppositore Andrei Navalny, attribuito dalle autorità tedesche a una neurotossina di tipo Novichok. Lo riferisce il Foreign Office, precisando che il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha ricevuto personalmente l'ambasciatore Andrei Kelin. Raab si è poi dichiarato "sollevato" via Twitter dalla notizia dell'uscita dal coma di Navalny a Berlino, ma ha insistito sulla richiesta di Londra che Mosca dia risposte.