Premiato il magazine 'Soluzione Siberiana'

È Mattia Bernardo Bagnoli, corrispondente per l'ANSA a Mosca, il vincitore dell’undicesima edizione del premio giornalistico "Ivan Bonfanti".

Bagnoli è risultato primo classificato per la categoria dei giornalisti professionisti con il reportage "Soluzione Siberiana", mentre Luca Gasperoni della scuola di Urbino si è aggiudicato il premio riservato agli allievi delle scuole di giornalismo, con un pezzo inedito dedicato alla crisi in Bolivia.

Il premio Ivan Bonfanti, patrocinato da Stampa Romana, è stato istituito nel 2009 dall'associazione che porta il suo nome per ricordare il reporter scomparso all'improvviso nel 2008 a soli 37 anni. Bonfanti lavorava agli Esteri del quotidiano Liberazione e amava il giornalismo sul campo. Lontano dalla scrivania e dalle comodità dell’ufficio, ha scritto intensi reportage da Gerusalemme, Gaza, Ramallah, Kabul, Romania, Macedonia, Egitto. Coltivava la passione per il Medio Oriente, l’ambientalismo, gli animali. Sognava un giornalismo libero dalla faziosità e dalla ideologia. Ha promosso la prima rubrica interamente animalista mai apparsa su un quotidiano nazionale, Liberazione animale. Il premio ha periodicità annuale.

La giuria incaricata di valutare i materiali è composta da Lazzaro Pappagallo (segretario di Stampa Romana), Paolo Butturini (Fnsi), Ugo Tramballi (inviato de Il Sole 24 Ore), Antonio Talia (Radio24), Simonetta Cossu (giornalista), Alessandro Mantovani (Il Fatto Quotidiano), Andrea Fabozzi (il Manifesto), Giulia Belardelli (Huffington Post), Asher Salah (docente all’Università Bezalel e alla Hebrew University di Gerusalemme), Andrea Milluzzi (La7), Daniele Zaccaria (Il Dubbio), Luigi Sandri (ex direttore della rivista Confronti).

Il premio negli anni ha sostenuto anche con un assegno in denaro giornalisti under 40 pronti a cercare le storie viaggiando intorno al mondo oppure esplorando territori poco battuti, così come era nello spirito di Bonfanti.

Vincitori del premio sono stati, tra gli altri, giornalisti e scrittori di talento come Francesca Mannocchi e Gabriele del Grande.

La consegna del premio avverrà il 27 settembre.