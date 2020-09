Volo El Al da Abu Dhabi atterrato a Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 SET - La delegazione israeliana partita ieri per gli Emirati arabi uniti per avviare la normalizzazione delle relazioni diplomatiche è rientrata oggi a Tel Aviv con un volo diretto da Abu Dhabi della compagnia El Al.

Anche nel volo di ritorno l'aereo israeliano è stato autorizzato ad attraversare lo spazio aereo dell'Arabia Saudita, malgrado i due Paesi non intrattengano relazioni diplomatiche e malgrado questa volta non ci fossero diplomatici statunitensi a bordo. La delegazione guidata dal consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, sta infatti proseguendo la propria missione nel Golfo.

Quello di ieri era stato il primo volo commerciale diretto fra Tel Aviv e gli Emirati. Secondo i dirigenti dei due Paesi c'è adesso da ritenere che in un futuro non lontano questo genere di voli diventeranno di routine. (ANSAmed). (ANSA).