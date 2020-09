Tikhanovskaya, riforma costituzionale non è priorità Paese

(ANSA) - MOSCA, 01 SET - La riforma costituzionale non è la massima priorità dell'opposizione bielorussa. Lo ha detto l'ex candidata alla presidenza bielorussa Svetlana Tikhanovskaya.

"Non sono d'accordo sul fatto che l'obiettivo principale che abbiamo di fronte è la riforma costituzionale: questo ordine di priorità non soddisfa le richieste del popolo bielorusso e sembra ambiguo, poiché il presidente Alexander Lukashenko sta cercando di procrastinare la sua partenza parlando di una qualche incomprensibile riforma costituzionale in tempi incerti", ha detto Tikhanovskaya in un video, ripreso da Interfax. (ANSA).