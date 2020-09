Coronavirus: l'Africa supera il milione di contagi

(ANSA) - ROMA, 01 SET - In Africa i contagi di coronavirus ammontano a 1.252.552 e i morti a causa della malattia Covid-19 sono 29.833. Lo riporta via Twitter il Centro di controllo delle malattie del continente (Africa Cdc), che fa il punto odierno della situazione.

La maglia nera va al Sudafrica, che con 627.041 casi e 14.149 decessi ha il triste primato di Paese più colpito del continente, ma anche Egitto e Marocco, nell'area mediterranea, segnalano un alto numero di contagi e decessi, rispettivamente 98.839 e 5.421 per il primo, 62.590 e 1.141 per il secondo.

Nell'area occidentale, è la Nigeria la più minacciata dalla pandemia, con 54.008 contagi e 1.013 vittime in una nazione che con i suoi circa 200 milioni di abitanti occupa il podio della più popolosa del continente, seguita dai quasi 100 milioni dell'Etiopia. Il Paese del Corno d'Africa, a sua volta, ha il più alto numero di casi di coronavirus e decessi dovuti a Covid-19 in Africa orientale, rispettivamente a quota 52.131 e 809. (ANSA).