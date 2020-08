Sonda cinese verso Marte ha percorso 100 milioni di km

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 AGO - La sonda Tianwen-1 inviata dalla Cina su Marte ha percorso circa 100 milioni di chilometri fino a oggi. Lo afferma la China National Space Administration (CNSA), secondo cui il dato è aggiornato alle ore 10:08.

La sonda è in condizioni stabili e i diversi strumenti che trasporta hanno terminato i controlli autonomi. Ha viaggiato in orbita per 36 giorni e si trova a 10,75 milioni di chilometri dalla Terra.

Il 23 luglio Tianwen-1 è stata lanciata nell'orbita di trasferimento Terra-Marte da un razzo Long March-5. Secondo una fonte del Lunar Exploration and Space Program Center della CNSA, si prevede che percorrerà 470 milioni di chilometri prima di arrivare su Marte, quando si troverà a circa 195 milioni di chilometri dalla Terra.

Finora la sonda ha catturato un'immagine della Terra e della Luna e ha effettuato la sua prima correzione orbitale.

Alle 22:20 del 19 agosto, diversi strumenti trasportati dalla sonda hanno completato le procedure di autocontrollo, tra cui il magnetometro e lo spettrometro mineralogico per analizzare il pianeta rosso e la telecamera ad alta risoluzione. I dati scientifici degli strumenti sono stati trasmessi al suolo senza problemi, confermando che sono in condizioni normali. Sono state inoltre eseguite normalmente diverse operazioni di controllo di volo.

Nel programma della CNSA, è previsto che la sonda effettuerà manovre nello spazio profondo e diverse correzioni orbitali e quando si avvicinerà all'orbita di Marte avrà l'obiettivo di entrare nell'orbita del pianeta, atterrare ed esplorarne la superficie. (ANSA-XINHUA).