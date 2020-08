Usa: giornalista Larry King perde due figli in tre settimane

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Annus horribilis per il leggendario giornalista americano Larry King, 86 anni: dopo aver sofferto un ictus a maggio e qualche tempo dopo aver divorziato dopo 22 anni di matrimonio dalla moglie Shawn, lo storico volto della Cnn ha perso due figli nel giro di poco più di tre settimane.

"E' con grande tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy e Chaia King - ha scritto Larry su Facebook - Erano anime buone e gentili, e ci mancheranno moltissimo. Andy è morto all'improvviso per un attacco cardiaco il 28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto, dopo che le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Perderli è così sbagliato. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio".

King si è sposato 7 volte. Aveva avuto Chaia dalla ex moglie Alene Akins, ed aveva adottato Andy, nato da un precedente matrimonio di Alene. Ha altri tre figli, avuti dalla moglie Shawn: Larry Jr., Cannon e Chance.

Colpito da un forte ictus a maggio, tre mesi dopo King aveva chiesto il divorzio da Shawn.

Il giornalista ha condotto il talk show Larry King Live su Cnn dal 1985 al 2010, e attualmente conduce Larry King Now su Hulu e RT America, nonché il domenicale Politicking with Larry King sugli stessi due canali online. (ANSA).